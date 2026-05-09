Rajasthan: भविष्य के युद्धों को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले- सिर्फ हथियार नहीं, नई सोच दिलाएगी जीत

Joint Commanders Conference: जयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाएंगे, बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया है। रक्षामंत्री ने शुक्रवार को जयपुर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित दूसरी जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।