Maharana Pratap Jayanti : आज भी रौंगटे खड़े कर देते हैं ‘प्रताप’ की वीरता के ये 10 ‘अनसुने’ सच, क्या आप जानते हैं? 

इतिहासकारों और मेवाड़ के संग्रहालयों के अनुसार, महाराणा प्रताप की शारीरिक शक्ति किसी चमत्कार से कम नहीं थी। प्रताप का भाला अकेले 81 किलो का था, जबकि उनके छाती का कवच 72 किलो का था।



उनके दो तलवारों, कवच, भाले और ढाल का कुल वजन लगभग 208 किलो होता था। सोचिए, आज के समय में इस वजन को उठाना भी मुश्किल है, जबकि प्रताप इसे पहनकर रणभूमि में बिजली की गति से दौड़ते थे।