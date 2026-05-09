Rajasthan : वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बड़ा बदलाव, अब जनाधार नंबर जरूरी नहीं

1- 06 हजार बुजुर्गों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ मंदिर (नेपाल) के दर्शन करवाए जाएंगे।

2- 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए पोर्टल में अलग संशोधन।

3- मुख्य सूची के साथ 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी बनेगी।

4- गत वर्ष 49,787 ने रेल मार्ग और 6000 ने हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा की।

5- आय और पूर्व में यात्रा नहीं करने का स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य।

6- एयरकंडीशनर कोच वाली ट्रेनों पर योजना की थीम आधारित ब्रांडिंग की जाएगी।

7- इस वर्ष 150 करोड़ रुपए का बजट है। 50 हजार को एसी ट्रेन से 15 तीर्थों की यात्रा कराई जाएगी।