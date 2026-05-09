IPL Match : राजस्थान रॉयल्स-गुजरात टाइटंस मैच की वजह से जयपुर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव, कई मार्गों का होगा डायवर्जन

IPL Match : जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज शनिवार शाम 7.30 बजे राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच शनिवार को आइपीएल का मैच खेला जाएगा। आईपीएल मैच की वजह से आज जयपुर के ट्रैफिक में कुछ बदलाव होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार को होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर पुलिस और यातायात विभाग ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच टी-20 मैच शाम 7.30 बजे खेला जाएगा। मैच के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा।