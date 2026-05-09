राजस्थान ATS के हत्थे चढ़ा ‘जासूस’, आतंकियों से चैट ने खोला होने वाले धमाकों का राज़ !

India-PAK Border File PIC
राजस्थान की चौकस Anti-Terrorism Squad (ATS) ने सरहद पार से चल रहे एक बड़े जासूसी और अलगाववादी नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया है। सोशल मीडिया की गहरी निगरानी के बाद एटीएस की टीम ने पंजाब में दबिश देकर एक ऐसे युवक को हिरासत में लिया है, जिसके मोबाइल फोन ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आरोपी न केवल खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था, बल्कि वह राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) की रणनीतिक चौकियों की जानकारी भी पाकिस्तान भेज रहा था।
राजस्थान एटीएस के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि उनकी टीम लंबे समय से कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्रैक कर रही थी।
गुरुविंदर के फेसबुक मैसेंजर की जांच में 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत के सबूत मिले हैं।
बम धमाकों की प्लानिंग: चैट और वॉइस नोट्स में आरोपी एके-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड मंगाने की बात कर रहा था।
कोड वर्ड में बातचीत: वॉइस नोट्स में राजस्थान और पंजाब के संवेदनशील इलाकों में बम धमाके करने जैसी साजिशों के संकेत मिले हैं।
हथियारों की सप्लाई: एटीएस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या उसे हथियारों की कोई खेप डिलीवर होने वाली थी?
जांच में सबसे बड़ा और खतरनाक खुलासा यह हुआ है कि गुरुविंदर ने राजस्थान सीमा पर स्थित बीएसएफ की प्रतिबंधित चौकियों के वीडियो बनाए थे।
आकाओं को रिपोर्टिंग: आरोपी ने ये वीडियो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजे। यह सीधा-सीधा जासूसी का मामला है, जिससे सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है।
खुफिया जानकारी: वीडियो के जरिए चौकियों की लोकेशन, जवानों की संख्या और हथियारों की तैनाती का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो आतंकियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होता है।
पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद राजस्थान एटीएस ने गुरुविंदर को पंजाब पुलिस को सौंप दिया है।
सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक सामान्य दिखने वाला युवक आखिर इतनी गहराई से आतंकी संगठनों में कैसे जुड़ गया? क्या उसे किसी विदेशी हैंडलर ने 'हनी ट्रैप' या पैसों का लालच देकर फंसाया था? राजस्थान की सीमाएं फिलहाल हाई अलर्ट पर हैं।
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