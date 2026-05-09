राजस्थान ATS के हत्थे चढ़ा ‘जासूस’, आतंकियों से चैट ने खोला होने वाले धमाकों का राज़ !

राजस्थान की चौकस Anti-Terrorism Squad (ATS) ने सरहद पार से चल रहे एक बड़े जासूसी और अलगाववादी नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया है। सोशल मीडिया की गहरी निगरानी के बाद एटीएस की टीम ने पंजाब में दबिश देकर एक ऐसे युवक को हिरासत में लिया है, जिसके मोबाइल फोन ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आरोपी न केवल खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था, बल्कि वह राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) की रणनीतिक चौकियों की जानकारी भी पाकिस्तान भेज रहा था।