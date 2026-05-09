राजस्थान में SI भर्ती रद्द, लेकिन 30 वांटेड और 90 संदिग्ध अब भी आजाद, ये भर्ती परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में

SI Exam 2021 Cancelled: जयपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर आरपीएससी ने एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द कर नए सिरे पर परीक्षा का फैसला कर लिया है, लेकिन पेपर लीक और फर्जी तरीके से परीक्षा देने और दिलाने वाले 30 वांटेड और 90 संदिग्ध अब भी आजाद घूम रहे हैं, इनमें 16 उप निरीक्षक व 74 गैंग के सदस्य, दलाल व अन्य आरोपी शामिल है।