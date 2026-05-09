राजस्थान के सबसे लम्बे आमेर-नाहरगढ़ रोप-वे प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट की रोक, पक्षों से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 80 करोड़ रुपए प्रस्तावित की थी। उनका मॉडल वन क्षेत्र, वनस्पतियों और वन्यजीवों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाने वाला था। इसके विपरीत, जिस कंपनी (प्रतिवादी संख्या 4) को मंजूरी दी गई, उसकी प्रस्तावित लागत करीब 350 करोड़ रुपए है। आरोप है कि इस महंगे प्रोजेक्ट से क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका है। कोर्ट ने 2 फरवरी को इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई प्रारंभिक मंजूरी को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।