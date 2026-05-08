Food Security Scheme : मिडिल ईस्ट तनाव से टोंक की 10 लाख जनता को हुआ डबल फायदा, एहतियातन रसद विभाग ने लागू की नई व्यवस्था

अधिकारियों के अनुसार यदि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। इससे खाद्यान्न की नियमित सप्लाई बाधित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अग्रिम रूप से पर्याप्त मात्रा में गेहूं उठाव कर डीलरों तक पहुंचा दिया गया है। यह व्यवस्था खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहतकारी मानी जा रही है, जहां परिवहन प्रभावित होने पर आपूर्ति में ज्यादा दिक्कत आती है।