Tonk: कलक्टर टीना डाबी के सामने BJP विधायक का आरोप, रेंजर की मिलीभगत से चल रहा अवैध बजरी खनन, ‘अफसर खुद निकलवाते हैं डंपर’

चौपाल में कलक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और उनके सुझाव व समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि ग्राम रथ यात्रा का उद्देश्य किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। अभियान के तहत 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी के साथ प्रचार सामग्री भी वितरित की जा रही है।