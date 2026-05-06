खाकी में छिपा ‘गद्दार’: SP दफ्तर का हवलदार निकला ड्रग्स तस्करों का साथी, पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाने में मदद की

पुलिस को हवलदार की गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद आंतरिक जांच शुरू की गई। लगभग एक महीने की गहन जांच में चौंकाने वाले साक्ष्य मिले। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स (CDR) की जांच से पुष्टि हुई कि मंगतराम न केवल टीम को गुमराह कर रहा था, बल्कि वह गिरफ्तार किए गए तस्करों में से एक के साथ निरंतर सीधे संपर्क में था। वह पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी तस्करों को दे रहा था।