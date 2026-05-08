नई बसों की सौगात, ग्रामीण इलाकों और प्रमुख रूटों पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी

श्रीगंगानगर.लंबे समय से बसों की कमी और बंद पड़े रूटों से जूझ रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रीगंगानगर आगार को 10 नई बसें मिली हैं, जो 10 मई तक डिपो पहुंच जाएंगी। इसके बाद शहर और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की रफ्तार फिर से तेज होती नजर आएगी।नई बसों के शामिल होने के बाद श्रीगंगानगर डिपो की कुल बस संख्या 100 से बढकऱ 110 हो जाएगी। खास बात यह है कि इन बसों का उपयोग केवल मौजूदा सेवाओं को मजबूत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय से बंद पड़े कई महत्वपूर्ण रूटों को फिर से शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।