Punjab Blast: पंजाब धमाकों के बाद राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ी

श्रीगंगानगर सेक्टर का रणनीतिक महत्व काफी बड़ा है, क्योंकि यह पंजाब और राजस्थान सीमा के बीच संवेदनशील बेल्ट में आता है। तीन आर्मी स्टेशन और वायु सेना स्टेशन के साथ जिले में बीएसएफ के सेक्टर एवं बटालियान मुख्यालय हैं। इसके अलावा श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व सतराना में भी बीएसएफ के बटालियन मुख्यालय हैं। राष्ट्रविरोधी तत्व पंजाब की तरह यहां भी किसी तरह की घटना को अंजाम देने में कामयाब नहीं हों, इसको लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है।