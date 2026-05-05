Gang Canal Crisis : चूहों ने मचाया हड़कंप! 45 फीट तक कटाव, पानी खेतों में भरा; अधिकारी प्रवाह रोकने में जुटे

Gang Canal Crisis : गंगनहर की करणी जी वितरिका में सोमवार शाम को अचानक 45 फीट तक कटाव आने से पानी गांव 6 एलसी के खाली खेतों में भर गया। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता कैलाश जाट ने बताया कि करणीजी वितरिका की बुर्जी संख्या 15 व 16 के मध्य कटाव की जानकारी प्राप्त हुई। सहायक अभियंता टीम सहित मौके पर रवाना हुए। अधिशासी अभियंता युवराज सिंह भी कटाव स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान वितरिका में 330 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था। मौके पर निरीक्षण से पता चला कि कटाव 20-25 फीट का है। जिसे जल्दी से पाटना मुश्किल था।