Crime News: अड़चन बनी सास का बहू ने किया मर्डर, ‘झोलछाप डॉक्टर’ से चल रहा था ‘प्रेम-प्रसंग’

इसी दौरान सुनसान स्थान पर पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मोहिनी देवी को तुरंत चुनांवढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें श्रीगंगानगर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी त्रिलोक और उसके सहयोगी को पहले पकड़ लिया था।