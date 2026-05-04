Sri ganganagar Accident : रामदेवरा से लौटते समय सड़क हादसा, कांस्टेबल और उनकी पांच वर्षीय बेटी की दर्दनाक मौत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
श्रीगंगानगर में पुलिस महकमे को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है। एक सड़क हादसे में कांस्टेबल सहित दो लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।
पुलिस थाना सदर की राजकीय चिकित्सालय पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल संदीप कुमार महला का सड़क हादसे में निधन हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब वह रामदेवरा से दर्शन कर अपने परिवार के साथ लौट रहे थे।
दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कांस्टेबल महला के साथ उनकी पांच वर्षीय मासूम बेटी की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जोधपुर रेफर कर दिया। वहीं कांस्टेबल के दोस्त का फलोदी में इलाज किया जा रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। साथी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने इस घटना को बेहद दुखद और अपूरणीय क्षति बताया। कांस्टेबल संदीप कुमार महला अपने कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके असामयिक निधन से विभाग ने एक ईमानदार और समर्पित जवान खो दिया है।
मूल रूप से झुंझुनूं जिले के निवासी संदीप कुमार महला अपने पीछे परिवार को गहरे सदमे में छोड़ गए हैं। उनके गांव में भी शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है।
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