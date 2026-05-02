Rajasthan: सोशल मीडिया का जुनून पड़ा भारी, कोबरा संग पोज देते ही सांप ने डसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांप के डसने के कुछ ही मिनटों में युवक की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे, आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और शरीर में सुन्नपन महसूस होने लगा। इसके अलावा उसे सांस लेने में दिक्कत और लकवे जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगे। स्थिति गंभीर होते देख खेत मालिक और परिजन बिना देर किए उसे तुरंत राजकीय जिला चिकित्सालय अनूपगढ़ लेकर पहुंचे।