Rajasthan News : BJP MLA और AEN मारपीट मामले पर एक्शन में भजनलाल सरकार, जानें क्या आई है लेटेस्ट अपडेट?

राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर से उठी विवाद की चिंगारी अब जयपुर के सत्ता गलियारों तक पहुँच चुकी है। भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और RUIDP के अधिकारियों के बीच हुए कथित मारपीट और बदसलूकी के मामले ने अब एक कानूनी और राजनीतिक युद्ध का रूप ले लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद कमान संभाली है और प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तथा UDH शासन सचिव रवि जैन को पूरे मामले की दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए 'फैक्ट फाइंडिंग' मिशन पर भेजा है।