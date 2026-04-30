पानी की समस्या के लिए अफसरों को बुलाया तो विधायक से की हाथापाई, मचा हंगामा

श्रीगंगानगर। पुरानी आबादी क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर बुलाई गई बैठक के दौरान गुरुवार को बड़ा विवाद हो गया। जयदीप बिहाणी पर आरयूआईडीपी और एलएंडटी के अधिकारियों ने कथित रूप से हमला कर दिया। आरोप है कि गुस्से में आए अधिकारियों ने विधायक का कॉलर पकड़करथप्पड़जड़ दिया, जिससे उनका चश्मा भी टूट गया। घटना दोपहर करीब 12 बजे विधायक सेवा केंद्र में हुई, जहां पानी की समस्या को लेकर वार्ता चल रही थी। एकाएक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह विधायक को छुड़ाया, जबकि समर्थकों ने आरोपियों को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर जवाहरनगर पुलिस मौके पर पहुंची और तीन जनों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार विधायक की ओर से परिवाद प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुरानी आबादी में पिछले एक सप्ताह से पानी की सप्लाई बाधित थी। इससे नाराज लोगों ने विधायक से शिकायत की थी। इसी के समाधान के लिए संबंधित विभागों और ठेका कंपनी के अधिकारियों को बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि अधिकारी तय समय से देरी से पहुंचे, जिससे माहौल पहले से ही गरम था। बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया।