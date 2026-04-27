खामोश हुई श्रीगंगानगर की बार काउंसिल की दबंग आवाज

श्रीगंगानगर. इलाके के विधि जगत में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब वरिष्ठ अधिवक्ता नवरंग चौधरी के आकस्मिक निधन की सूचना सामने आई। 72 वर्षीय चौधरी का सोमवार तड़के ट्रेन यात्रा के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। अपने बेबाक विचारों, स्पष्टवादिता और विधि क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले नवरंग चौधरी के निधन से बार एसोसिएशन सहित पूरे क्षेत्र में गहरा दुख व्याप्त है। जानकारी के अनुसार नवरंग चौधरी रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीकर गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे ट्रेन से श्रीगंगानगर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान सोमवार तड़के करीब चार बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि वे लघुशंका के लिए ट्रेन के टॉयलेट की ओर गए थे, जहां वे अचानक अचेत होकर गिर पड़े। ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों और जीआरपी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और उन्हें हनुमानगढ़ टाउन के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक कारण हृदय गति रुकना बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बार संघ के पूर्व अध्यक्ष चरणदास कंबोज और तपोवन ट्रस्ट के महेश पेडीवाल हनुमानगढ़ पहुंचे। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उनका पार्थिव शरीर श्रीगंगानगर लाया गया।