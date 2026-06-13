सूरतगढ़ अनाज मंडी में हादसा; बिखरे गेहूं समेट रहे श्रमिक को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत

Sri Ganganagar Suratgarh Accident : सूरतगढ़। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ की स्थानीय अनाज मंडी में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गए। मंडी में गेहूं एकत्र कर रहे श्रमिक को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार श्रमिक ट्रक के आगे गिरे हुए गेहूं को इकट्ठा कर रहा था। इसी दौरान चालक ने श्रमिक को देखे बिना ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है।