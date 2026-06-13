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श्री गंगानगर

सूरतगढ़ अनाज मंडी में हादसा; बिखरे गेहूं समेट रहे श्रमिक को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत

Sri Ganganagar Suratgarh Accident : श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की अनाज मंडी में एक ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मंडी में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

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श्री गंगानगर

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kamlesh sharma

Jun 13, 2026

Sri Ganganagar accident

सूरतगढ़। धानमंडी में मौके मौजूद नागरिक। फोटो पत्रिका

Sri Ganganagar Suratgarh Accident : सूरतगढ़। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ की स्थानीय अनाज मंडी में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गए। मंडी में गेहूं एकत्र कर रहे श्रमिक को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार श्रमिक ट्रक के आगे गिरे हुए गेहूं को इकट्ठा कर रहा था। इसी दौरान चालक ने श्रमिक को देखे बिना ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार सुबह सवा दस बजे ट्रक रवाना होते समय श्रमिक उसके टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मंडी क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

सिटी थाने के सहायक उप निरीक्षक होशियार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सुनील सोनी (42) पुत्र हरिराम, निवासी वार्ड नंबर-5, सूरतगढ़ के रूप में हुई है। सुनील अक्सर नई अनाज मंडी में घूम-घूम कर शेड और ट्रकों के आसपास बिखरे गेहूं के दानों को इकट्ठा करता था और उन्हें बेचकर अपना गुजारा चलाता था।

सुबह करीब सवा दस बजे भी वह हमेशा की तरह मंडी पहुंचा था। परिसर के एक शेड के पास एक ट्रक खड़ा था, जिसके आगे काफी गेहूं बिखरा हुआ था। सुनील वहीं आगे कपड़ा बिछाकर गेहूं समेटने बैठ गया। इसी दौरान ट्रक चालक केबिन में आया और उसने बिना आगे देखे लापरवाही से ट्रक को स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। नीचे बैठे सुनील को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वह सीधे चपेट में आ गया।

पुलिस ने ट्रक किया जब्त

घटना के बाद पूरी मंडी में सनसनी फैल गई और भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस अब हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश जारी है।

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Updated on:

13 Jun 2026 05:17 pm

Published on:

13 Jun 2026 05:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / सूरतगढ़ अनाज मंडी में हादसा; बिखरे गेहूं समेट रहे श्रमिक को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत

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