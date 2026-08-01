श्रीगंगानगर में नकली सैन्य वर्दी सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़, 1,000 मीटर कपड़ा जब्त, कई दुकानों पर हुई छापेमारी

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म से मिलते-जुलते नकली कपड़े की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय सेना की इंटेलिजेंस इकाइयों और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जिले के विभिन्न बाजारों में छापेमारी कर करीब 1,000 मीटर अनधिकृत सैन्य पैटर्न का कपड़ा जब्त किया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हैं।