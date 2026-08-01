1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur News: ACB ने खोली कलक्ट्रेट के PA की पोल, बिल पास कराने के लिए मांग रहा था 8% कमीशन

Jaipur ACB Action: जयपुर कलक्ट्रेट में ACB की कार्रवाई के दौरान पीए पर बिल पास कराने के बदले 8% कमीशन मांगने का आरोप सामने आया। पूछताछ में आरोपी ने रिश्वत से जुड़े अहम खुलासे किए, मामले की जांच जारी है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Aug 01, 2026

Anti-Corruption Bureau

Anti-Corruption Bureau (Photo-Patrika)

Jaipur ACB Raid: राजधानी जयपुर के कलक्ट्रेट में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। यहां तैनात एक पीए पर बिल पास कराने के बदले 8% कमीशन मांगने का आरोप है। कार्रवाई के समय आरोपी पहले खुद को बचाने की कोशिश करता रहा और बरामद पैसों को दूसरे कारणों से जोड़ता रहा, लेकिन जब एसीबी ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार उसने कमीशन लेने की बात स्वीकार कर ली।

आरोपी भारतीय सेना में दे चुका है सेवा

बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुका है और रिटायरमेंट के बाद कलेक्ट्रेट में पीए के पद पर काम कर रहा था। एसीबी की कार्रवाई के दौरान उसने पहले बरामद रकम को लैपटॉप के उधार के पैसे बताकर खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन अधिकारियों के एक के बाद एक सवालों के सामने उसकी दलील नहीं टिक सकी। पूछताछ आगे बढ़ी तो उसने आखिरकार मान लिया कि पैसों का मामला बिल पास कराने के बदले लिए जा रहे कमीशन से जुड़ा था।

एसीबी अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आरोपी ने पहले भी इस तरह कितने लोगों से वसूली की और क्या इस मामले में कोई अन्य कर्मचारी या अधिकारी भी शामिल है।

रिश्वतखोरी के चक्कर में एडीएम-ईस्ट के पीए हो चके अरेस्ट

हाल ही में एसीबी ने एक अन्य मामले में एडीएम-ईस्ट के निजी सहायक (PA) मुकेश कुमार को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

आरोप था कि उसने एक परिवादी का बकाया बिल पास कराने और फाइल आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले पूरे मामले का सत्यापन किया और फिर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही परिवादी ने आरोपी को केमिकल लगे नोट दिए, पहले से मौजूद एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी के हाथ धुलवाए गए, जिसमें पानी का रंग गुलाबी हो गया और रिश्वत लेने की पुष्टि हो गई। इस कार्रवाई के बाद आरोपी के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई और मामले की जांच शुरू की गई।

Jaipur Police Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था अनैतिक कार्य, मौके से 11 युवतियां और 6 युवक गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Jaipur Spa Raid

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 06:00 pm

Published on:

01 Aug 2026 05:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: ACB ने खोली कलक्ट्रेट के PA की पोल, बिल पास कराने के लिए मांग रहा था 8% कमीशन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकार में ‘लैटरल एंट्री’ का प्रयोग सफल क्यों नहीं हो पाया?

lateral entry
ओपिनियन

Rajasthan Weather: क्या राजस्थान में अगस्त में होगी झमाझम बारिश, जानिए मौसम विभाग का क्या कहना है

Rajasthan Rain
जयपुर

संपादकीय: बच्चों की सेहत के पक्षमें अनुकरणीय पहल

junk food
ओपिनियन

राजस्थान कांग्रेस में क्या फिर शुरू हो गई अंदरूनी कलह? डोटासरा के बयान के बाद पार्टी से ही आया पलटवार

Govind Singh Dotasara
जयपुर

Sachin Pilot : ‘जनता अब बदलाव चाहती है’, राजस्थान में गरमाई राजनीति के बीच ऐसा क्यों बोले सचिन पायलट?

Sachin Pilot Media takes on Modi and Bhajan Lal Double engine Government 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.