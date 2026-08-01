Rajasthan Weather: क्या राजस्थान में अगस्त में होगी झमाझम बारिश, जानिए मौसम विभाग का क्या कहना है

शुरुआती दौर में हुई हल्की और मध्यम बारिश से फसलों की बढ़वार अच्छी रही, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से नियमित वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में नमी की कमी महसूस होने लगी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खरीफ की अधिकांश फसलें पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती हैं। यदि आने वाले दिनों में पर्याप्त और नियमित बारिश नहीं होती है तो फसलों की बढ़वार प्रभावित होने के साथ-साथ उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है। लगातार नमी की