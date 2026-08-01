राजस्थान कांग्रेस में क्या फिर शुरू हो गई अंदरूनी कलह? डोटासरा के बयान के बाद पार्टी से ही आया पलटवार

कांग्रेस नेताओं ने भले ही एक-दूसरे का नाम लेने से परहेज किया हो, लेकिन लगातार आ रहे सार्वजनिक बयानों ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान की चर्चाओं को फिर जीवित कर दिया है। आगामी राजनीतिक चुनौतियों के बीच कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी फिलहाल संगठन के भीतर मतभेदों की अटकलों को थमने नहीं दे रही है। दूसरी तरफ इन बयानों का बीजेपी भी फायदा उठा रही है, लगातार बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं।