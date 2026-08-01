Sri Ganganagar : जिस भाई पर था सबसे ज्यादा भरोसा, उसी ने चाय बनाने के बहाने घर बुलाया, कुल्हाड़ी से की बहन की हत्या

Sri Ganganagar Crime : श्रीगंगानगर के हिन्दुमलकोट थाना क्षेत्र के गांव एक सी बड़ी में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक भाई ने अपनी ही बहन की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर हिन्दुमलकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय भिजवाया। जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है।