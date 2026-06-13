जालोर-बागरा फोरलेन पर 6 एक्सीडेंटल जोन, हादसे रोकने को रोड चौड़ा किया, किनारों से नहीं हटे बिजली पोल

फोरलेन निर्माण में देरी के पीछे एजेंसी लगातार बिजली और पेयजल लाइनों की शिफ्टिंग को बड़ा कारण बताती रही है। पिछले छह माह से यही तर्क दिया जा रहा है कि पोल और लाइनें हटने के बाद ही अंतिम कार्य पूरा हो सकेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग दिखाई देती है। मोहनजी प्याऊ मोड़ से बागरा तक करीब पांच ऐसे स्थान मिले, जहां बिजली के पोल सडक़ की जद में ही खड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई पोल पुराने स्थानों से हटाकर नए सिरे से लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें भी सुरक्षित दूरी पर स्थापित नहीं किया गया। नतीजतन पोल सीधे सडक़ किनारे या यातायात क्षेत्र में मौजूद हैं।