Rajasthan: MLA जीवाराम चौधरी को खत्म करने की धमकी, 2.43 करोड़ के लेनदेन का मामला

विधायक जीवाराम चौधरी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2018 में पादरडी तेतरोल निवासी सुरेश चौधरी और दजाराम चौधरी ने माइक्रो स्टील के व्यापार के लिए उनसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए उधार लिए थे। यह राशि एक वर्ष के लिए एक प्रतिशत मासिक ब्याज की शर्त पर दी गई थी। विधायक के अनुसार एक वर्ष बाद जब उन्होंने राशि वापस मांगी तो आरोपियों ने न तो मूल रकम लौटाई और न ही ब्याज का भुगतान किया।