रिफाइनरी को मिलेगी रेल रफ्तार: 11 KM बालोतरा-पचपदरा नई रेल लाइन का सर्वे पूरा, रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा प्रस्ताव

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह नई रेल लाइन पूर्व की मीटरगेज रेल लाइन की अलाइनमेंट पर विकसित की जाएगी। हाल ही बाड़मेर दौरे के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि परियोजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह रेल लाइन पचपदरा रिफाइनरी को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराने के साथ माल परिवहन को भी नई गति देगी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालोतरा-पचपदरा नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे (एफएलएस) को मंजूरी देते हुए 33 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं।