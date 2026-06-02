Barmer: पुराने रूट पर दौड़ेगी विकास की रेल, बालोतरा-पचपदरा 11 KM लाइन को मिली नई रफ्तार

परियोजना के तहत बालोतरा और पचपदरा के बीच करीब 11 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट को स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आगामी कार्यवाही और निर्माण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कृषि तथा स्थानीय उद्योगों को परिवहन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।