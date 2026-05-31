Ravindra Singh Bhati : शिव MLA की दो टूक- ‘मुकदमे लगाकर या सिक्योरिटी हटाकर आवाज़ दबाने की गलतफहमी ना पाले सरकार’

Ravindra Singh Bhati : बाड़मेर में डेढ़ महीने से चल रहे गिरल लिग्नाइट माइंस मजदूर आंदोलन के सम्बंध में शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया X पर एक वीडियो शेयर किया और भजनलाल सरकार पर जमकर हमला किया। रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि 19 मई की घटना का हवाला देते हुए सरकार ने मेरे पीएसओ तखत सिंह को निलंबित किया है, पर वो निर्दोष हैं। विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने अपने वीडियो में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मजदूर की बात सुननी चाहिए और उनकी जो वाजिब मांगें है उसे माननी चाहिए। विधायक भाटी ने कहा कि सरकार और प्रशासन को अगर लगता है कि मुकदमे लगाकर, जेल भेजकर, पीएसओ, सिक्योरिटी हटाकर हमें दबा देंगे। तो यह उनकी गलतफहमी है।