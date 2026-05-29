Barmer: लुकाछिपी खेल रही बहनों पर गिरी रसोई की दीवार, एक की मौत, दूसरी गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार मालपुरा ग्राम पंचायत के धोलपालिया नाडा में नया मकान निर्माणाधीन है। मकान में रसोई की चिमनी से जुड़ी एक दीवार कुछ समय पहले ही बनाई गई थी। शुक्रवार को निर्माण कार्य बंद होने के कारण परिवार के चार से पांच बच्चे वहां लुकाछिपी खेल रहे थे। इसी दौरान ललिता (8) पुत्री चेतनराम और उसकी बड़ी बहन ज्योति (9) चिमनी के पास छिप गईं। अचानक दीवार भरभराकर दोनों बच्चियों के ऊपर गिर गई। दीवार गिरते ही दोनों बच्चियां मलबे में दब गईं। वहां खेल रहे अन्य बच्चों ने शोर मचाया तो परिजन और आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर दोनों बच्चियों को बाहर निकाला।