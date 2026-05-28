Balotra Road Accident: ईद के दिन सड़क हादसा, मां-बेटे समेत तीन की मौत, अजमेर दरगाह में जियारत कर लौट रहे थे गांव

हादसा इतना भीषण था कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। पुलिस के अनुसार हादसे में रहमत (52) पत्नी नूर मोहम्मद, अरशद (8) पुत्र नूर मोहम्मद और कादर खान (35) पुत्र इनायत निवासी कोनरा विलायतशाह, चौहटन (बाड़मेर) की मौत हो गई। चिकित्सकों ने अस्पताल पहुंचने पर तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल काजे खान और हबीब खान की हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है।