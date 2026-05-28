Barmer: रेलयात्रियों को राहत;1 जून से बाड़मेर-मुनाबाव स्पेशल ट्रेन बनेगी सामान्य, किराया होगा आधा

बाड़मेर-मुनाबाव रेल खंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 1 जून 2026 से इस रूट पर चलने वाली बाड़मेर-मुनाबाव स्पेशल ट्रेन को सामान्य पैसेंजर ट्रेन का दर्जा मिल जाएगा, जिससे किराया आधा ही जाएगा। रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। रेलवे ने कुछ माह पूर्व सुबह-शाम चलने वाली स्पेशल ट्रेन को 6-6 माह के ट्रायल पर चलाया था। 30 मई को ट्रायल की समय सीमा पूरी होने के बाद रेलवे ने इसे स्थायी करने का फैसला लिया है।