बाड़मेर के हजारों लोगों के लिए राहतभरी खबर, सड़क से जुड़ेगी सैकडों ढाणियां, 523 करोड़ रुपए स्वीकृत

रेतीले बाड़मेर जिले में आज भी हजारों परिवार सड़क सुविधा से वंचित हैं। इसके कारण उन्हें एक से दूसरे गांव, कस्बों और शहरों तक आने-जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और श्रम दोनों की हानि होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 250 या उससे अधिक आबादी वाली ढाणियों को चिन्हित किया था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर से अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने इनके निर्माण के लिए 523 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।