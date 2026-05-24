सबको बराबर बांट रही सरकार, फिर छोटे जिलों में क्यों आएगा निवेश

बाड़मेर. राजस्थान में पर्यटन निवेश बड़े शहरों तक सिमटता नजर आ रहा है, जबकि छोटे जिलों में पर्यटन परियोजनाओं को लेकर निवेशकों की रुचि बेहद कम है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई छोटे जिलों में प्रोजेक्ट आवेदनों की संख्या दहाई तक भी नहीं पहुंच सकी। इसकी मुख्य वजह छोटे जिलों में पर्यटन विकास को लेकर सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। बड़े शहरों के मुकाबले छोटे जिले इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग में कमी, उनकी भौगोलिक परििस्थतियों के हिसाब से पर्यटन नीति नहीं होने का खामियाजा भुगत रहे हैं।

इसी का नतीजा है कि डीग में केवल 2 आवेदन आए, जिनमें 1 स्वीकृत हुआ। धौलपुर में 4, सलूम्बर में 4, बांसवाड़ा में 6 और बालोतरा में 8 आवेदन ही दर्ज हुए। दौसा में 9 तथा प्रतापगढ़ में 10 आवेदन आए। दूसरी ओर अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर निवेशकों की पसंद बने हुए हैं। यहां सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव विभाग के पास आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को छोटे जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन नीति बनानी होगी तभी ये जिले निवेशकों को आकर्षित कर पाएंगे।