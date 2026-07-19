राजस्थान में नकली घी की फैक्ट्री पर छापा, 870 किलो मिलावटी घी और 1595 किलो पाम ऑयल जब्त

फैक्ट्री पर छापा मारा, नकली घी और पाम ऑयल जब्त। फोटो: पत्रिका
बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को रिंग रोड स्थित 'शिव गोरी' नाम से संचालित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 870 किलो तैयार मिलावटी घी तथा 1595 किलो पाम ऑयल बरामद किया। बरामद सामग्री को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस छापेमारी के बाद शहर के कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
अधिकारियों के अनुसार, फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर मिलावटी घी तैयार किए जाने की सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने बाड़मेर में छापेमारी की। जांच के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में तैयार घी और पाम ऑयल मिला, जिसके आधार पर मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी एवं अन्य सामग्री के नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जहां जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में घी के मिलावटी होने की पुष्टि होती है तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई से मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं मिलावटी खाद्य सामग्री के निर्माण या बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल मामले की जांच जारी है और प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय ब्रांड या लाइसेंसधारी दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें और किसी भी संदिग्ध उत्पाद या अवैध फैक्ट्री की जानकारी मिलने पर तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दें, ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके।
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