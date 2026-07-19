राजस्थान में नकली घी की फैक्ट्री पर छापा, 870 किलो मिलावटी घी और 1595 किलो पाम ऑयल जब्त

बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को रिंग रोड स्थित 'शिव गोरी' नाम से संचालित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 870 किलो तैयार मिलावटी घी तथा 1595 किलो पाम ऑयल बरामद किया। बरामद सामग्री को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस छापेमारी के बाद शहर के कारो​बारियों में हड़कंप मच गया।