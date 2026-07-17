Barmer: बड़े भाई की पुरानी बीमारी से छोटा भाई था वाकिफ, फिर भी जमीन विवाद में सिर पर मारी कुल्हाड़ी; लगे 9 टांके

Barmer Crime News: राजस्थान में बाड़मेर जिले के बाखासर थाना क्षेत्र के अरटी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां जमीन विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के बीच हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से पीछे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके सिर पर करीब 10 सेंटीमीटर लंबा गहरा घाव आया है और डॉक्टरों को 9 टांके लगाने पड़े। घायल की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे गुजरात रेफर कर दिया है।