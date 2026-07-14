14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Kadana Dam : सिर्फ 17 किमी दूर है जल का भंडार, गुजरात से समझौता हो तो राजस्थान के 4 जिलों में दूर होगा पानी संकट

Kadana Dam : करीब 2 दशक से गुजरात के कडाण बांध में राजस्थान के हिस्से का पानी फिजूल बह रहा है। राजस्थान से 17 किमी दूर है यह पानी। समझौता हो जाए तो राजस्थान के चार जिलों में दूर हो जाएगा पानी का संकट।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 14, 2026

Kadana Dam If agreement with Gujarat Rajasthan four districts water crisis resolved

Kadana Dam : गुजरात में बना कडाणा बांध। फाइल फोटो

Kadana Dam : भजनलाल सरकार ने शेखावाटी इलाके के लिए यमुना जल समझौता करके ऐतिहासिक कदम उठाया है। शेखावाटी जनता की खुशी बाड़मेर-बालोतरा-जालोर की जनता के चेहरे पर भी आ सकती है। करीब दो दशक से गुजरात के कडाण बांध में फिजूल बह रहे इन जिलों के हिस्से का पानी गुजरात और राजस्थान सरकार के साझा समझौता करने पर मिल सकता है। महज 17 किलोमीटर दूर यह पानी गुजरात में है।

माही परियोजना प्रोजेक्ट 1966 में बना था और 1979 में गुजरात के कडाण इलाके तक बांध बन गया। साथ ही यहां तक पानी भी आ गया। यह स्थान राजस्थान से महज 17 किमी की दूरी पर ही है। यहां कुल 87 टीएमसी पानी पहुंच गया। योजना में तय था कि इसमें से 28 टीएमसी पानी राजस्थान को दिया जाएगा।

इस पानी का फायदा राजस्थान के जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर जिले को मिलना था। 650 से अधिक गांव ढाणियों तक नहर बनाकर यह पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। सिंचाई और पेयजल के लिए बनी इस योजना में गुजरात सरकार ने कडाण तक अपना कार्य पूर्ण कर फिर रोक दिया। आगे का कार्य दोनों राज्यों के समझौते से होना था लेकिन गुजरात ने साथ नहीं दिया। कुल 337 किमी हाईलेवल कैनाल बननी थी इसमें से 320 किमी गुजरात में ही बना दी गई।

राजस्थान ने कई बार आवाज उठाई

वर्ष 2007 से लगातार इसको लेकर राजस्थान के किसानों ने आवाज उठाई कि उनके हिस्से का 28 टीएमसी पानी मिले लेकिन इसका असर कहीं नहीं हुआ। 2007 में खोसला कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी ने भी राजस्थान के हक में बात रखी पर बात नहीं बनी।

2024 में मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था

18 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर गुजरात से राजस्थान के हिस्से के पानी की मांग की थी। गुजरात और राजस्थान में पत्र व्यवहार तो हुआ लेकिन पेयजल को लेकर समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

चार जवाई बांध भरने की क्षमता

यह पानी खंभात की खाड़ी में फिजूल बह रहा है। जवाई बांध जैसे चार जवाई बांध भरने की क्षमता रखता है। इस पानी को लेकर आंदोलन और पैरवी भी खूब हुई है। शेखावटी के लिए जैसे पानी आया है, वैसे ही यह पानी गुजरात से मांगकर लिया जा सकता है। यह राजस्थान के हिस्से और हक का पानी है।
केसरसिंह राठौड़, राजस्थान किसान संघर्ष समिति प्रदेश उपाध्यक्ष

Rajasthan : छोटे नोट व सिक्कों की भारी किल्लत, व्यापारी व आमजन परेशान, बैंक मैनेजर ने बताई अपनी दिक्कत

ये भी पढ़ें
Rajasthan Dungarpur Aspur small notes coins huge shortage traders common people troubled

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 10:28 am

Published on:

14 Jul 2026 10:28 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Kadana Dam : सिर्फ 17 किमी दूर है जल का भंडार, गुजरात से समझौता हो तो राजस्थान के 4 जिलों में दूर होगा पानी संकट

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Manju Jangid : बाडमेर की जांबाज बेटी मंजू जांगिड़ ने राजस्थान का नाम किया रोशन, UN शांति सेना में हुआ चयन, कांगो रवाना

Barmer brave daughter Manju Jangid Rajasthan glory UN Peacekeeping Force Selected Congo
बाड़मेर

Balotra Accident: सड़क हादसे में 5 दोस्तों की मौत, ‘अचानक आई तेज आवाज और टकरा गई SUV ‘, घायल ने बताया आंखों देखा हाल

balotra accident
बाड़मेर

Balotra: अधूरी रह गई सिंदूर की लाज, छिन गया बुढ़ापे का सहारा; हादसे ने गांव के 5 लाल छीने, 3 अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे

Balotra Road Accident News
बाड़मेर

Balotra News: एक साथ जलीं 3 भाइयों की चिताएं, फफक-फफककर रो पड़ा पूरा इलाका; हादसे में 5 घरों के बुझ गए चिराग

Balotra road accident
बाड़मेर

Rajasthan Crime: जमीन बेचकर छोटे बेटे के नाम मुरबा खरीदने से था नाराज, रिश्तेदारों के साथ मिलकर पिता की हत्या, आरोपी अरेस्ट

Barmer Father Murder Case
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.