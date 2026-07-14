Manju Jangid : बाडमेर की जांबाज बेटी मंजू जांगिड़ ने राजस्थान का नाम किया रोशन, UN शांति सेना में हुआ चयन, कांगो रवाना

मंजू जांगिड़ जिले की पहली बीएसएफ महिला कांस्टेबल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवाएं देने का अवसर मिला है। उनके पिता मोहन सिंह सुथार शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं, जबकि पति ईश्वरलाल सुथार बढ़ई का कार्य करते हैं। साधारण परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी तक पहुंचने का उनका सफर क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गया है। मंजू जांगिड़ की इस उपलब्धि से चवा गांव, बायतु क्षेत्र और पूरे जिले में गर्व और खुशी का माहौल है। ग्रामीणों, परिजनों और शुभचिंतकों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया है।