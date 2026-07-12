Rajasthan Crime: जमीन बेचकर छोटे बेटे के नाम मुरबा खरीदने से था नाराज, रिश्तेदारों के साथ मिलकर पिता की हत्या, आरोपी अरेस्ट

बाड़मेर। सदर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के बेटे समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पुत्र अपने पिता द्वारा जमीन बेचकर जैसलमेर में मुरबा खरीदकर छोटे बेटे के नाम करने से नाराज था। इसी रंजिश में उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद शनिवार रात तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना बाड़मेर सदर थाना इलाके शोभाला जैतमाल की है। फिलहाल, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।