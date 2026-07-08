Rajasthan Road Accident: सड़क हादसे में युवक की मौत, कार में डोडा-पोस्त भरे होने की सूचना से अलर्ट मोड़ पर आई पुलिस

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाड़मेर जिले के उत्तरलाई रोड पर एक कार हादसा हुआ। हादसे का कारण अभी पता नहीं चला है लेकिन हादसा इतना गंभीर था कि कार में सवार जगदीश उर्फ जोगाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम होगा।