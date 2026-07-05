PM मोदी के राजस्थान दौरे पर ‘प्लांटेशन कॉन्ट्रोवर्सी’, पौधरोपण की तस्वीरों पर विरोधी हमलावर- BJP खामोश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में ₹1.06 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन इस भव्य कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा किए गए पौधरोपण को लेकर अब एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद की मुख्य वजह पौधे की गलत पहचान और दावों में विरोधाभास होना है, जिसने मरुधरा की संवेदनशील पर्यावरण संस्कृति और स्थानीय भावनाओं को छू लिया है। विपक्ष और स्थानीय पर्यावरणविदों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में कार्यक्रम स्थल पर 'पीपल' का पौधा लगाया था, लेकिन उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और मुख्य भाषण में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष यानी 'खेजड़ी' बता दिया गया, जिसके बाद से इस मानवीय चूक को लेकर राजस्थान की राजनीति का पारा गरमा गया है।