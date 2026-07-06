अब राजस्थान में बढ़ेगा फ्यूल नेटवर्क, HPCL खोलेगा 304 नए पेट्रोल पंप, 400 करोड़ रुपए का करेगा निवेश

रिफाइनरी उद्घाटन से एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत शुक्रवार को बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित मंडापुरा में एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन किया। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से युक्त फूड प्लाजा भी आमजन को समर्पित किया। एचपीसीएल अधिकारियों के अनुसार यह आउटलेट राजस्थानी संस्कृति और स्थानीय वास्तुकला को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यहां ईंधन सेवाओं के साथ आधुनिक फूड प्लाजा, स्वच्छ परिसर और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।