राजस्थान: पाकिस्तान के सामने पहुंचेगी विद्युत ट्रेन, अंतिम स्टेशन मुनाबाव तक पूरा हुआ विद्युतीकरण का कार्य

Rajasthan Indo Pak Border: गडरारोड (बाड़मेर)। बस, कुछ ही दिन शेष है… भारत के विकास का एक नया आयाम पाकिस्तान के सामने होगा। भारत ने जिस सीमा से पाकिस्तान के दांत खट्टे कर खदेड़ा था, वहां पाकिस्तान तो अब तक बिजली के खंभे भी नहीं पहुंचा पाया है, ग्रेवल सड़क तक नहीं बना पाया है लेकिन भारत की विद्युत ट्रेन सामने जाकर खड़ी होगी। रेलवे विद्युतिकरण का कार्य भारत के गडरारोड से होते हुए अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव तक का कार्य पूरा हो चुका हैं।