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राजस्थान: पाकिस्तान के सामने पहुंचेगी विद्युत ट्रेन, अंतिम स्टेशन मुनाबाव तक पूरा हुआ विद्युतीकरण का कार्य

भारत ने जिस सीमा से पाक के दांत खट्टे कर खदेड़ा था, वहां पाकिस्तान तो अब तक बिजली के खंभे भी नहीं पहुंचा पाया है, लेकिन भारत की विद्युत ट्रेन सामने जाकर खड़ी होगी।
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बाड़मेर

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Santosh Trivedi

Jul 06, 2026

india pak rorder train

गडरारोड. कस्बे का ड्रोन से लिया गया विहंगम दृश्य, डबल इंजन की चल रही ट्रेन और नेशनल हाईवे. Photo- Patrika

Rajasthan Indo Pak Border: गडरारोड (बाड़मेर)। बस, कुछ ही दिन शेष है… भारत के विकास का एक नया आयाम पाकिस्तान के सामने होगा। भारत ने जिस सीमा से पाकिस्तान के दांत खट्टे कर खदेड़ा था, वहां पाकिस्तान तो अब तक बिजली के खंभे भी नहीं पहुंचा पाया है, ग्रेवल सड़क तक नहीं बना पाया है लेकिन भारत की विद्युत ट्रेन सामने जाकर खड़ी होगी। रेलवे विद्युतिकरण का कार्य भारत के गडरारोड से होते हुए अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव तक का कार्य पूरा हो चुका हैं।

यहां खास तथ्य यह है कि यह वही गडरारोड़ है जो 1947 में बसा था। देश की आजादी के वक्त पाकिस्तान के व्यापारिक कस्बे गडरासिटी के सभी लोगों ने एक साथ फैसला लिया और रातों-रात गडरासिटी छोड़कर भारत के गडरारोड़ आकर बस गए। गडरासिटी अब वीरान पड़ा है, वहां एक विद्युत खंभा है न विकास।

यह वीडियो भी देखें

इधर, गडरारोड़ भारत का बड़ा व्यापारिक कस्बा बन गया है और यहां विद्युत रेल की तैयारियां अंतिम चरण में है। बाड़मेर से मुनाबाव के बीच अमृत भारत योजना के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशन भवन नए बनाए जा रहे हैं। आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर सुंदर एवं आकर्षक प्लेटफार्म, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही हैं।

इलेक्ट्रीफिकेशन की गाड़ी पहुंची सीमा के आखिरी स्टेशन की ओर…

  • 210 किमी बाड़मेर-जोधपुर इलेक्ट्रिक लाइन पर दौड़ रही ट्रेनें
  • 125 किमी बाड़मेर-मुनाबाव विद्युतीकरण कार्य पूरा, पावर इंजन का इंतजार
  • 421 करोड़ समदड़ी-मुनाबाव इलेक्ट्रीफिकेशन बजट

अमृत भारत योजनाः बाड़मेर मुनाबाव स्टेशन पर हो रहा मेगा अपग्रेडेशन

  • रेल पटरियों को मिट्टी रहित बनेगी
  • स्टेशन परिसर की सड़कों की चौड़ाई बढ़ेगी
  • यात्रियों के लिए बेहतरी प्रतीक्षालय का निर्माण
  • स्टेशनों पर प्लाजा और लम्बे प्लेटफार्म
  • यात्रियों के लिए सुविधाजनक पैदल मार्ग
  • स्टेशन पर शेड की सुविधाओं का विस्तार
  • बेहतर रोशनी, आरामदायक कुर्सियां, शुद्ध पानी

यह भी होगा

  • स्टेशन पर आधुनिक वाहन पार्किंग
  • स्टेशनों का दो चरणों में होगा विकास
  • दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप का निर्माण

सड़कों का भी हुआ विस्तार

इसके अलावा पाकिस्तान के ठीक सामने बॉर्डर से सटे गांवों को जोड़ते हुए सड़क मार्ग पर बाड़मेर से मुनाबाव के बीच नेशनल हाईवे, बाखासर से गागरिया होते हुए मुनाबाव, सुंदरा से आगे तनोट माता जैसलमेर तक भारत माला हाईवे से जुड़ गया हैं। जो पाकिस्तान के सामने भारत के विकास की एक नई तस्वीर पेश कर रहा हैं वहीं भारत के साथ आजाद हुए पाकिस्तान बॉर्डर पर दुर्दशा की तस्वीरे सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं।

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Updated on:

06 Jul 2026 02:43 pm

Published on:

06 Jul 2026 02:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान: पाकिस्तान के सामने पहुंचेगी विद्युत ट्रेन, अंतिम स्टेशन मुनाबाव तक पूरा हुआ विद्युतीकरण का कार्य

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