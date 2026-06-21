Indian Railways: राजस्थान को रेलवे की सौगात, बिहार से संपर्क हुआ और मजबूत, खाटूश्यामजी भक्तों को भी मिली खुशखबरी

उन्होंने कहा कि जयपुर का खातीपुरा क्षेत्र भविष्य में रेलवे के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं और जयपुर के विस्तारित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यहां 205 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस टर्मिनल से वंदे भारत, डेमू एवं एलएचबी रेक सहित विभिन्न प्रकार की ट्रेनों का मेंटेनेंस एक ही स्थान पर किया जा सकेगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह टर्मिनल उत्तर पश्चिम रेलवे की मेंटेनेंस क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेगा और जयपुर जंक्शन पर परिचालन दबाव कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।