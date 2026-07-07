Balotra: पेड़ से टकराई नाकाबंदी तोड़कर भाग रही शराब तस्करों की कार, 1 तस्कर की मौत, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन

पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर एएनटीएफ टीम ने बागोड़ा टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी करके संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया लेकिन चालक बैरिकेडिंग तोड़कर फरार हो गया। इसके बाद टीम ने पीछा शुरू किया और गुड़ामालानी पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस की नाकाबंदी की आशंका के चलते तस्करों ने रास्ता बदलकर लूणवा जागीर से डेडावास-भैडाणा मार्ग की ओर कार दौड़ा दी। आमलियाला गांव की सरहद में दोपहर करीब 12 बजे कार अनियंत्रित होकर खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई।