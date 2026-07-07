Bhilwara Couple Death Case: साली के घर पर दीदी-जीजा की मौत, दोनों की एक साथ उठी अर्थी, 6 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

सुबह करीब सात बजे जब जगदीश और उसकी पत्नी खेत से वापस घर लौटे, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के भीतर कालू का शव फंदे से लटक रहा था और उसकी पत्नी दुर्गा का शव पलंग पर पड़ा था। उनके मुंह से चीख निकल गई जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत कालू के परिजनों को बनकाखेड़ा और दुर्गा के पीहर सालरिया व मंडफिया में घटना की सूचना दी। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर हमीरगढ़ चिकित्सालय भिजवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम करवाया गया।