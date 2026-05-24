Jaipur News : जगतपुरा से बस्सी तक कब बनेगी 600 फीट सड़क, कई और बड़े प्रोजेक्ट भी अटके

Jaipur Rural Development Projects : बस्सी (जयपुर)। जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़ मवारामगढ़ क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होने लगी है। विपक्ष का आरोप है कि पिछली सरकार में स्वीकृत कई परियोजनाओं पर काम रुक गया है, जबकि वर्तमान सरकार की बजट घोषणाओं का भी जमीनी असर दिखाई नहीं दे रहा।