Rajasthan: राजस्थान के 2 ममेरे भाइयों की गुजरात में मौत, एक को बचाने पौंड में कूदा, दोनों डूबे

बाड़मेर। गुजरात के थराद तहसील क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे में दो ममेरे भाइयों की फार्म पॉन्ड में डूबने से मौत हो गई। एक युवक का पैर फिसलने के बाद वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए दूसरा भाई भी पानी में कूद पड़ा, लेकिन दोनों ही बाहर नहीं निकल सके। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर टीम ने करीब 40 मिनट तक रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों युवकों के शव बाहर निकाले। हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम छा गया।