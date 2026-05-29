Ajmer Murder Case: कोर्ट परिसर में रामसिंह की पहली पत्नी ने मुंह छिपाया, बेटी ने थामा हाथ, 2 दिन की रिमांड पर सौंपा

गौरतलब है कि गुरुवार अलसुबह अजमेर के बोराडा थाना क्षेत्र के ग्राम श्रीरामपुरा में सड़क किनारे खड़ी जलती कार में गांव निवासी कांग्रेस नेता रामसिंह चौधरी, उसकी मां पूसी देवी और मौसी की बेटी महिमा के शव मिले थे। वहीं पास के खेत में रामसिंह की दूसरी पत्नी सुरज्ञान का अधजला शव बरामद हुआ था। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में पुलिस टीमों ने तुरंत जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक रामसिंह की पहली पत्नी सुनीता देवी, उसकी पुत्री सरिता और एक नाबालिग पुत्र को डिटेन कर गिरफ्तार किया।